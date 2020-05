Funenárias francesas preocupadas com o luto

Com os enterros, cremações, velórios e funerais sem familiares presentes, fica o luto adiado. As funenárias francesas estão preocupadas com a realidade traumáticas que as famílias estão a viver.

Em Itália, a polícia apreendeu milhares de máscaras e medicamentos contrafeitos, ao contrário de Espanha, onde estão a ser distribuídas seis milhões de máscaras de forma gratuita à população.

O Reino Unido ultrapassou este sábado os 28 mil mortos.

