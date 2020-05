As missas vão voltar a ser celebradas com fiéis no final deste mês. A data de 30 de maio foi avançada pelo Governo, que ainda a terá de confirmar após a avaliação da primeira etapa do de confinamento, confirmam os bispos católicos em comunicado.

Casamentos e todas as celebrações que impliquem contacto físico devem continuar suspensos até setembro.

Já os batismos e as celebrações comunitárias podem voltar a acontecer, dentro das regras definidas pelas autoridades de saúde.