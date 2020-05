Até final do ano, a Comissão Europeia desaconselha viagens para fora da UE. Bruxelas recomenda ainda o uso de máscaras nos aviões. mas admite que não pode obrigar as companhias a voar com assentos vazios.

A comissão vai divulgar em breve um plano de recomendações que inclui o uso de material de proteção.