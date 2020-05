A China divulgou um vídeo a ridicularizar os EUA e a forma como tem gerido o combate à pandemia, numa altura em que o país reporta apenas 2 novos casos nas últimas 24 horas.

Em sentido contrário, no mesmo período de tempo, a Rússia confirmou mais dez mil novos casos de infecção, o maior número de casos num dia.

Do outro lado do globo, no Brasil, o número de casos supera os 96 mil e a crise criada pelo surto tem exposto ainda mais algumas das maiores fragilidades do país.