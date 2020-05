Marcelo Rebelo de Sousa agradece trabalho da GNR

O Presidente da República considerou hoje que o papel da Guarda Nacional Republicana (GNR) perante a atual pandemia de covid-19 tem sido "crucial" e "insubstituível", estando junto dos mais carenciados e auxiliando populações "confundidas" e "perturbadas".

Este elogio foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem institucional que enviou pelas comemorações do 109.º aniversário da GNR, este ano assinalado por via digital e transmitido na página oficial desta força de segurança no Facebook.

Na sua mensagem, o chefe de Estado referiu que este é um ano diferente, caracterizando-o como sendo "de provação, de sacrifício, de angústia, de ansiedade, de dúvida, de incerteza e de imprevisibilidade".

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19