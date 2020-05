Os hospitais podem emitir vales cirúrgicos para que as operações que foram suspensas sejam realizadas, mas o ministério garante que a cooperação com os privados não irá além do que já está previsto.

Num despacho publicado este domingo, o ministério da saúde pede aos hospitais e centros que reagende tudo o que foi suspenso, nem que para isso tenham de trabalhar aos sábados.