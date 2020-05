O que posso ou não fazer a partir de segunda-feira?

O estado de emergência terminou e estamos perante a situação de calamidade, o que significa algum alívio nas restrições. Mas há outras que se mantêm e por isso respondemos a algumas dúvidas

Posso ir à praia?

A partir de segunda-feira, as entradas no mar são permitidas mas apenas para praticar desportos náuticos, como surf.

Mantém-se o dever cívico de recolhimento e por isso as saídas de casa devem ser bem ponderadas.





E será que posso viajar de Lisboa para o Porto?

Amanhã deixa de estar proibida a circulação entre concelhos, por isso a resposta é sim. Mas deve acontecer apenas quando se justifique. Por exemplo, para assistência a familiares, pessoas idosas ou dependentes ou para o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais.



E nas deslocações para o trabalho? Continua a ser preciso apresentar uma declaração da entidade patronal?

Não. Esse documento é apenas necessário até às 23 horas e 59 minutos deste domingo.

A partir de amanhã, há também novidades em alguns serviços de atendimento ao público.

Posso ir a uma repartição de Finanças?

A resposta é sim, mas apenas com marcação prévia e com uma máscara.