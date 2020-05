A ministra da Saúde reforçou os elogios à atuação do Serviço Nacional de Saúde no combate à covid-19 e garantiu que os profissionais contratados durante a pandemia vão manter-se.

Na entrevista no Jornal da Noite da SIC deste sábado, Marta Temido defendeu também que as celebrações do 1º de maio decorreram conforme estabelecido no regime de exceção.