México é o segundo país do mundo com maior crescimento de contágio

O México é o segundo país do mundo com maior crescimento de contágio, com uma média diária de 1.400 novas infeções e com uma taxa de mortalidade de quase 10%.

A Rússia, onde os números diários são muito superiores ao de todos os outros países juntos, continua a registar mais de 10 mil novos casos todos os dias.

O país já tem mais de 155 mil pessoas infetadas e quase 1.500 mortos por coronavírus.