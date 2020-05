Modelo matemático antevê "fim teórico" da pandemia de Covid-19 em dezembro

Um modelo matemático realizado por uma universidade de Singapura com base "na tendência atual" de casos de Covid-19 antevê o "fim teórico" da atual pandemia a nível mundial para 14 de dezembro, foi hoje divulgado.

Apesar de referenciar o mês de dezembro como a meta temporal para o eventual fim da atual crise, o modelo matemático desenvolvido pela Singapore University of Technology and Design, hoje citado pelas agências internacionais, prevê que cerca de 99% dos casos de infeção pelo novo coronavírus possam já ser registados a nível global no próximo mês de junho, mais concretamente em 21 de junho.

A par da evolução mundial, o modelo traça igualmente os possíveis cenários para vários países, como é o caso de Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e México.

Apesar da divulgação destes dados, a instituição realçou que se trata de um modelo de previsões que deve ser observado com "prudência", frisando ainda que qualquer "excesso de otimismo com base em algumas datas finais expectáveis é perigoso, porque pode relaxar a disciplina e os controlos", o que pode mudar o curso do vírus e da infeção.

No caso de Espanha -- país que regista desde o início da crise 25.613 mortos e mais de 219 mil casos de infeção -- o modelo matemático da Singapore University of Technology and Design analisou os dados disponíveis até 02 de maio e antevê que 97% dos casos de Covid-19 poderão ser verificados no país até 7 de maio e 99% até 22 de maio.

Com base em tal projeção, as previsões da instituição apontam o "fim teórico" da pandemia em Espanha para 09 de setembro, segundo mencionou a agência de notícias espanhola EFE que cita o estudo.

Sempre "com base na atual tendência dos casos", o modelo matemático desta universidade de Singapura aponta o fim da pandemia em Itália e no Reino Unido, outros dois países fortemente atingidos pelo novo coronavírus, para 10 e 08 de setembro, respetivamente.

Segundo estas previsões, este "fim teórico" chegará um mês antes a França e Alemanha, a 08 e a 14 de agosto, respetivamente.

Já fora da Europa, o modelo matemático desenvolvido pela Singapore University of Technology and Design antevê que os Estados Unidos -- atualmente o país com mais mortos (68.934) e mais casos de infeção confirmados (quase 1,2 milhões) -- terão de esperar até 1 de outubro para declarar o fim da pandemia.

As mesmas projeções estimam ainda que o Brasil terá de aguardar até 21 de outubro para declarar um possível fim da crise da Covid-19, enquanto o México poderá fazer isso antes, em meados de setembro.

Segundo explicou a Singapore University of Technology and Design, este modelo matemático aplicado à epidemiologia, o modelo SIR (suscetíveis -- infetados -- recuperados), é realizado a partir de dados atualizados diariamente de diferentes países, de forma a estimar as curvas do ciclo epidemiológico e as datas teóricas de término.

Como as previsões são atualizadas de forma contínua com os dados mais recentes, a universidade admitiu ser "expectável" que estas mesmas previsões sejam modificadas como resultado das alterações nos cenários a longo prazo.

Também advertiu que o modelo e os dados acabam por ser imprecisos face às realidades complexas, mutáveis e heterogéneas dos diferentes países e, nesse sentido, as previsões devem ser encaradas com "prudência".

