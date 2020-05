Portugueses participam em ações de distribuição de máscaras em Paris 

As autoridades estão a tomar um conjunto de medidas para evitar uma segunda vaga da pandemia do novo coronavírus, como o caso do uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos.

A comunidade portuguesa, em Paris, está a participar em ações de distribuição que estão a ser levadas a cabo para que um maior número de franceses tenha acesso a este material de proteção, como explica Paulo Marques, o presidente da Associação de Autarcas Portugueses eleitos em França.