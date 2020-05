Registado número diário de mortes mais baixo em Portugal desde 25 de março

Portugal registou a primeira morte com menos de 30 anos. Trata-se de um jovem do Bangladesh, com 29 anos e que tinha outros problemas de saúde.

Apesar de os número no país começarem a estar controlados, a DGS quer deixar claro que a pandemia não desapareceu e que ainda há risco de transmissão. Pede cautela, mas admite convívios famíliares só que diferentes dos habituais.

A vacinação, em abril, desceu quase para metade relativamente ao mesmo período do ano passado.

No mês passado foram dadas 248 mil vacinas quando em abril do ano passado tinham sido administradas 473 mil.

ESPECIAL CORONAVÍRUS