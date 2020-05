O Reino Unido ultrapassou a barreira das 30 mil mortes e é, agora, o pais da Europa com mais vitimas mortais. Superou a Itália que, ao fim de 2 longos meses de confinamento e, no meio de muitas incertezas, começou a reabrir as cidades e, aos poucos, a economia.

