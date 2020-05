A genética e a Covid-19: Os gémeos e irmãos que morreram com dias de diferença

Em abril, pelo menos dois pares de gémeos e dois pares de irmãos morreram, vítimas da Covid-19, com poucas horas ou dias de diferença. Os cientistas estão a investigar a influência de fatores genéticos na doença, mas sublinham que as evidências devem ser interpretadas com cuidado.

A maioria dos cientistas acredita que os genes desempenham um papel na forma como cada pessoa responde a infeções. A resistência de um indivíduo à infeção, a sua saúde geral e a forma como o sistema imunitário reage terão alguma ligação à genética, apontam os investigadores.

Uma equipa britânica liderada pelo professor Tim Spector, do King's College de Londres, reportou que fatores genéticos explicam cerca de 50% das diferenças entre os sintomas das pessoas com Covid-19. Ainda assim, o investigador alerta que é preciso mais informação para perceber quais os genes envolvidos e como afetam a doença.

Os gémeos e irmãos que morreram com Covid-19

As gémeas Katy e Emma, de 37 anos, morreram no mês passado num hospital da cidade inglesa Southampton. Viviam juntas, tinham problemas de saúde prévios e estavam doentes antes de contraírem o vírus. Outro par de gémeas, Eleanor e Eileen, de 66 anos, morreram no início de maio. Também viviam juntas e sofriam de outras condições médicas preexistentes.

Dois irmãos da cidade norte-americana de Newport, Ghulam e Raza, com 59 e 54 anos, morreram com poucas horas de diferença no hospital, infetados com o novo coronavírus. Outro par de irmãos britânicos, Olume e Isi, de 46 e 38 anos, morreram com alguns dias de diferença.

“Estas mortes alertam as pessoas para o facto de isto poder ser genético, mas quando as pessoas vivem no mesmo sítio também partilham um ambiente”, explicou o professor que liderou a investigação ao The Guardian, sublinhando que gémeos ou irmãos que vivem juntos têm maior probabilidade de partilhar estilos de vida e comportamentos semelhantes, desde a dieta a hábitos de exercício, até mesmo ao acesso a cuidados de saúde.

Marcus Munafo, professor de biologia na Universidade de Bristol, explicou que estas mortes devem ser interpretadas com cuidado.