Adiado Concerto dos Guns n' Roses em Portugal

O concerto que os norte-americanos Guns n' Roses tinham marcado para dia 20 no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, foi adiado, "em virtude da atual situação provocada pelo surto de Covid-19", anunciou hoje a promotora Everything is New.

Num curto comunicado nas redes sociais, a promotora explica que está a trabalhar na marcação de uma nova data e anunciará em breve "todas as informações relativas aos bilhetes".

A Everything is New refere ainda o concerto é adiado seguindo "as recomendações da Direção-Geral da Saúde e limitações impostas para o mês de maio pelo estado de calamidade" por causa da Covid-19.

Este seria um regresso dos Guns n' Roses a Portugal e o concerto seria o primeiro de uma nova série de atuações na Europa entre 20 de maio e 27 de junho.

A banda de Axl Rose e Slash já tinha reagendado os concertos que estavam previstos para a América Central e do Sul.

Os Guns n' Roses continuam na estrada com a mesma digressão, "Not In This Lifetime", que começou e 2016 e já tinha passado pelo Passeio Marítimo de Algés em 2017.

De acordo com a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, a pandemia da Covid-19 já levou, desde março, ao cancelamento, suspensão ou adiamento de cerca de 27 mil espetáculos em Portugal.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19