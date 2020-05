Alemanha prepara novo alívio das restrições

A Alemanha teve um aumento de 947 novos casos diagnosticados da Covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 164.807 e anuncia hoje um novo pacote de medidas que visam o regresso à normalidade.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), o número de vítimas mortais é agora de 6.996, verificando-se uma subida de 165 em relação ao dia anterior. Houve um crescimento aproximado de 2.300 pessoas consideradas curadas, para um total de 137.400.

Hoje a chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados federados voltam a reunir-se em videoconferência para discutir um novo relaxamento das medidas de contenção.

Entre as novas indicações estão a abertura de todas as lojas, independentemente do espaço, desde que respeitando regras de higiene e limitando o número de pessoas.

Todos os alunos deverão poder voltar às escolas ainda antes das férias de verão e as atividades desportivas de competição vão voltar a ser permitidas, desde que a distância de segurança, de 1,5 a 2 metros, seja cumprida.

O regresso dos jogos de futebol da Bundesliga, sem espetadores, deve acontecer já a 15 ou a 21 de maio. Ainda assim, grandes eventos com público, como festivais, estão proibidos pelo menos até 31 de agosto.

Cada estado federado será responsável por decidir quando reabrir restaurantes, hotéis, pensões e apartamentos de férias, escolas de música ou ginásios, entre outros.

Ainda assim, já hoje, o ministro da Saúde, Jens Spahn, apelou, no programa "Morgenmagazin" da ZDF, que haja critérios uniformes em todos as regiões para que o país "não seja uma manta de retalhos desconexa que só cria confusão".

