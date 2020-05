As diferentes regras do regresso às aulas

As escolas já receberam as diversas instruções, elaboradas pelo Ministério da Educação, para o regresso às aulas presenciais para os alunos do 11º e 12º anos, que está marcado para o dia 18 de maio.

O Ministério da Educação enviou instruções detalhadas para as escolas.

