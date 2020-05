Brasil atinge número máximo de mortes num dia

No Brasil morreram, nas últimas 24 horas, 600 pessoas: o maior número registado no país, desde o início do surto. Mas os especialistas dizem que os números reais devem ser superiores. Haverá cerca de 100 mil testes já realizados, cujos resultados ainda não são conhecidos e que, por isso, ainda não entraram nas contas.



A acompanhar a crise de saúde pública, o depoimento do ex-ministro Sergio Moro à Polícia Federal abriu mais um capítulo da crise política brasileira.

Moro diz que Jair Bolsonaro queria controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro através da indicação de um novo Superintendente. O Presidente nega as acusações e, confrontado numa conferência de imprensa, exaltou-se e mandou calar os jornalistas.