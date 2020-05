Centro Hospitalar do Algarve espera recuperar consultas perdidas até ao fim do ano

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve espera recuperar até ao fim do ano as consultas perdidas durante o período de confinamento. Só em março, ficaram por realizar cerca de três mil, parte delas por falta de comparência dos doentes.

Tal como acontece noutras unidades de saúde, o hospital está a apostar nas teleconsultas para recuperar a atividade perdida. As especialidades com mais consultas em atraso são as que exigem maior contacto, como estomatologia, ortopedia e cirurgia.