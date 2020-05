Demora nas decisões sobre época balnear preocupa concessões e autarquias do Norte

No norte do país, concessionários e autarquias estão preocupados com a demora na decisão das regras para a época balnear.

Com o bom tempo que se tem feito sentir, a Polícia Marítima expulsou várias pessoas dos areais, que não cumpriam as regras impostas pela situação de calamidade.