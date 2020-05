EUA registam mais 2.333 mortos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 2.333 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, indicou esta quarta-feira a Universidade Johns Hopkins.

Estes novos óbitos, registados entre as 20:30 de terça-feira (01:30 de hoje em Lisboa) e a mesma hora na véspera, elevam para 71.022 o número de vítimas mortais desde o início da epidemia no país, o mais afetado pela covid-19 no mundo, de acordo com os dados oficiais.

Na terça-feira, os Estados Unidos tinham registado 1.015 mortos, no balanço diário mais baixo em um mês. Os Estados Unidos registam também o maior número de pessoas infetadas com a doença, com mais de 1,2 milhões de casos identificados.