Próxima Moda Paris vai acontecer na internet

A próxima semana da Moda em Paris vai acontecer entre 9 e 13 de julho e as coleções serão apresentadas através da internet, anunciou a Federação de Alta Costura e Moda.

As coleções de pronto a vestir primavera-verão para homem serão apresentadas "em formato de um filme ou vídeo", numa plataforma digital específica, adiantou a federação, em comunicado.

Os desfiles das semanas da moda em Paris agendados para 23 e 28 de junho e 5 e 9 de julho foram anulados devido à pandemia de covid-19, que já matou mais de 25 mil pessoas em França, o quinto país mais atingido no mundo, atrás de Estados Unidos (68.934 mortos), Reino Unido (29.427), Itália (29.315) e Espanha (25.613).

A atual crise já está a desencadear mudanças mais profundas no mundo da moda.O diretor artístico da Saint Laurent, Anthony Vaccarello, já anunciou que a casa vai retirar-se da Moda Paris este ano, optando por criar e apresentar as suas coleções ao seu ritmo e privilegiar "a relação com as pessoas e o quotidiano".

Também o criador italiano Giorgio Armani, que apresenta as suas coleções nas semanas da moda de Milão e Paris, já disse que pretende "suprimir o supérfluo".