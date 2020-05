Associações preocupadas com reabertura de centros de apoio à deficiencia mental

As associações de apoio aos cidadãos com deficiência mental lançam alerta e dizem que estão preocupadas com a reabertura dos centros de actividades ocupacionais, marcada para 18 de maio.

Dizem que não conseguem garantir o distanciamento social entre pessoas, para quem os afectos e o contacto físico são essenciais.

