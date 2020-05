Covid-19: OMS aconselhou Madagáscar a testar chá com alegados efeitos curativos

A diretora regional da OMS África afirmou esta quinta-feira que a organização aconselhou Madagáscar a avaliar cientificamente o chá com alegadas propriedades curativas da doença provocada pelo novo coronavírus, aconselhando os países a não adotarem produtos não testados.

Na conferência de imprensa 'online' sobre a evolução da covid-19 no continente africano, Matshidiso Moeti foi questionada sobre o "Covid-Organics", uma bebida feita a partir de artemísia, planta com eficácia comprovada no tratamento da malária, assim como outras ervas que crescem em Madagáscar.

O Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, elogiou as virtudes curativas e preventivas deste produto contra o novo coronavírus, o qual foi solicitado pela Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Níger.

"Estamos a aconselhar o Governo de Madagáscar a avaliar este produto através de um ensaio clínico e estamos preparados para colaborar com eles", disse a diretora regional da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em relação ao consumo daquela bebida, Matshidiso Moeti advertiu e aconselhou os países a "não adotarem um produto que não tenha passado por testes clínicos de segurança e eficácia".