"Emprego podia ter sido mais protegido"

No dia em que o Parlamento aprovou a proposta do PSD, Verdes e do PAN para alargar o lay-off simplificado aos sócios-gerentes de PMEs, uma medida que atualmente apenas se aplica aos trabalhadores das empresas, Manuel Carvalho da Silva esteve na Edição da Noite da SIC Notícias e disse que considera que o emprego devia ter sido mais protegido.

O investigador e coordenador do Laboratório de Ciências Sociais da Universidade de Coimbra, e antigo coordenador da CGTP, afirmou ainda que o Parlamento deve estar atento a estas questões.

Os diplomas foram aprovados com o voto favorável do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PCP.

As propostas do CDS e da Iniciativa Liberal foram chumbadas. O PS votou contra todas as iniciativas e admite avançar com um pedido de fiscalização da constitucionalidade.