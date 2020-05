Espanha ultrapassa as 26 mil mortes por Covid-19

O Ministério de Saúde espanhol anunciou esta quarta-feira a existência de 26.070 mortes e 221.447 casos de Covid-19 no país.

O número de vítimas mortais subiu, de ontem para hoje, de 25,857 para 26.070, mais 213, um ligeiro recuo face ao dia anterior, enquanto o número de infetados aumentou para 221.447.

Até ao momento 128.511 pacientes foram identificados como recuperados.

Espanha iniciou na segunda-feira a primeira fase de alívio das medidas em vigor de luta contra a covid-19, com a abertura parcial do pequeno comércio, como barbearias, cabeleireiros e restaurantes que passam a vender comida para levar.

Parlamento espanhol prolonga estado de emergência até 23 de maio

O parlamento espanhol aprovou esta quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 23 de maio, do estado de emergência, em vigor desde 15 de março no país, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

Numa votação em que a maioria dos membros da assembleia participou a partir de casa, através de meios telemáticos, votaram a favor 178 deputados, contra 75 e abstiveram-se 97, entre eles os da maior formação da oposição, o Partido Popular (direita).

J.J. GUILLEN / POOL

As propostas feitas quinzenalmente de prorrogação do estado de emergência pelo Governo minoritário, formado por uma coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), têm vindo sucessivamente a perder apoios, devendo esta ser a última vez que se realiza.

OMS quer missão à China para descobrir origem animal do novo coronavírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) quer organizar uma nova missão à China para descobrir a origem animal do novo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, afirmou uma responsável daquela agência das Nações Unidas.

Andy Wong

A diretora do programa de doenças emergentes da OMS, Maria Van Kerkhove, afirmou na quarta-feira numa conferência de imprensa em Genebra, que a os técnicos da organização estão a discutir com os seus pares na China a realização de "uma missão futura, que teria um foco mais académico".

O objetivo é "procurar a origem zoonótica do surto", ou seja, descobrir qual foi o animal responsável pela passagem do novo coronavírus para humanos.

