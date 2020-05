Padaria produz pão a metade do preço para ajudar famílias

A padaria de uma aldeia de Mirandela está a vender um pão económico, a metade do preço do que é habitual, para ajudar as famílias neste momento de crise provocada pela pandemia.

Em 2013, durante a crise económica, concebeu um pão semelhante que ficou conhecido como «Pão da Troika».

