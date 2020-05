Bolsonaro pressiona para a reabertura económica no auge da pandemia no Brasil

No auge da pandemia do coronavírus no Brasil, o Presidente Bolsonaro tem pressionado para a reabertura das atividades económicas.

Jair Bolsonaro e empresários fizeram uma marcha até ao Supremo Tribunal para defender a retoma das atividades económicas.

Várias cidades começam a pensar em adotar o sistema de bloqueio total da população e médicos têm de escolher quem vai viver e quem vai morrer.