Ministra da Cultura não esclarece se Festa do Avante se vai realizar

Apesar da decisão do Governo de proibir festivais e eventos semelhantes até ao dia 30 de setembro, o PCP não desiste da Festa do Avante e vai esperar que a lei seja aprovada no Parlamento para tomar uma posição.

A ministra da Cultura admitiu, entretanto, que algumas festas e eventos culturais poderão realizar-se, mas questionado pela SIC, o gabinete de Graça Fonseca não esclarece se a festa do Avante poderá estar incluída nesse lote.