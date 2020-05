Praia do Porto Santo na Madeira abre no domingo

As igrejas abrem portas este sábado na Madeira e, no Porto Santo, é permitido ir a banhos já no domingo.

Os ginásios e os outros acessos ao mar do arquipélago reabrem durante a próxima semana.

O governo regional mantém a quarentena obrigatória em hotéis, mas paga as despesas a todos, sejam ou não residentes.