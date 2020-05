No mesmo dia em que o Brasil deve ultrapassar a marca das 10 mil vítimas por causa do coronavírus, Jair Bolsonaro disse estar a preparar um churrasco para 30 pessoas no palácio da Alvorada.

O país registou cerca de 750 vítimas mortais num só dia, o que nunca tinha acontecido até agora.

Em Manaus, capital do estado do Amazonas, as agências funerárias não tem mãos a medir. Os caixões chegam de todos os cantos do país.

