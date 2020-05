Árbitros e assistentes testados pela FPF com resultados negativos

Os testes a 26 árbitros e assistentes e 13 elementos do staff da Unidade Saúde e Performance e Conselho de Arbitragem (CA) deram negativo para Covid-19, disse à Lusa fonte do CA da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os testes à Covid-19 são uma das medidas impostas pela FPF para o regresso dos árbitros de futebol aos treinos, previsto para segunda-feira.

O regresso aos treinos dos 21 árbitros da categoria principal (C1), dos 12 árbitros da C2 elite, dos 40 assistentes da categoria ACC1 e dos três videoárbitros (VAR), foi anunciado na quinta-feira pela FPF.

O árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, testou positivo para a Covid-19 em 4 e 20 de abril, tendo sido considerado recuperado em 5 de maio, depois de dois testes negativos.

Com o fim do estado de emergência no dia 3 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).