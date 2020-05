Três jogadores do Vitória Guimarães com Covid-19: "Regresso do campeonato em dúvida"

O comentador da SIC Ribeiro Cristóvão acredita que haverá um atraso no recomeço do campeonato depois da notícia de três jogadores do Vitória de Guimarães terem testado positivo à covid-19 nos testes efetuados pelo clube, informou no seu site.

"Tendo em conta o plano de contingência do Vitória SC para a sua equipa de futebol profissional no âmbito da pandemia de covid-19, informa-se que no decorrer dos exames de rastreio realizados no dia 08/05/2020, aos atletas, equipa técnica e staff de apoio, três atletas testaram positivo para SARS CoV2", lê-se no comunicado.

Todos os atletas em questão se encontram clinicamente bem, garante o clube.