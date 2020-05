30 milhões de pessoas perderam o emprego desde o início da pandemia nos EUA

Nos Estados Unidos 30 milhões de postos de trabalho foram perdidos durante a pandemia, as filas para a recolha de alimentos aumentam a cada dia que passa e muitas famílias estão agora entre a espada e parede.

O vírus chegou entretanto à Casa Branca com a assessora do vice-presidente infetada. Mike Pence deu negativo no teste e apesar de poder estar em período de incubação recusa ficar em isolamento e vai esta segunda-feira trabalhar.

Os protestos para a reabertura do país permanecem em alguns locais e noutros o que já estava disponível para utilização pública volta a fechar, como é o caso de uma praia na Flórida.