Jogadores contestam regras definidas pela DGS para o regresso do campeonato

As condições exigidas pela Direção-Geral de Saúde para o regresso do futebol não agradaram aos jogadores. De acordo com o parecer das autoridades de saúde, Federação, Liga, clubes e jogadores assumem a total responsabilidade de um possível risco de contágio.

Para a bola voltar a rolar todos os intervenientes tem de assinar um Código de Conduta mas os jogadores sentem que não devem ser responsabilizados.

Alguns jogadores protestaram publicamente contra o protocolo divulgado Danilo Pereira, capitão do FC Porto, Soares, Zé Luís e Francisco Geraldes do Sporting revoltaram-se nas redes sociais.