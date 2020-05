Milhares regressaram ao trabalho no Reino Unido

No Reino Unido, o Governo publicou um documento de 50 páginas com as instruções para o desconfinamento que começou esta segunda-feira.

A partir desta semana, várias restrições são levantadas. A frequência do exercício físico é agora ilimitada e já se pode viajar para outras localidades, parques e até ir à praia. Tudo desde que se respeite o distanciamento social.