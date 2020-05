No Brasil, o Presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar o número de serviços considerados essenciais, como salões de beleza e ginásios, para acelerar o desconfinamento. Por outro lado, algumas cidades aumentam as restrições à circulação.

Nalguns bairros do Rio de Janeiro só entram moradores e quem vai entregar mercadorias. Também foram montadas barreiras no acesso à cidade vizinha, Niterói, que, depois da capital, tem o maior número de casos de Covid-19 do estado.