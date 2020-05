Disneyland de Xangai reabre com milhares de visitantes e personagens da disney à distância

A Disneyland em Xangai, na China, reabriu esta segunda-feira, depois de 3 meses fechada devido ao coronavírus. Este foi o primeiro dos 6 parques da Walt Disney pelo mundo a reabrir. Estão encerrados desde março.

Podem entrar no recinto 16 mil pessoas por dia, o que corresponde a 20% da capacidade do parque. A organização diz que a reabertura foi tranquila e ordenada.

Os visitantes têm de medir a temperatura à entrada. É obrigatório usar máscara de proteção. As fotografias e abraços com as "personagens vivas" da Disney estão proibidas.