O retrato da Covid-19 na América Latina

No Peru, as prisões e os mercados são focos de transmissão do novo coronavírus depois de vários casos registados. Uma preocupação quando, após quase dois meses de quarentena, o segundo país mais afetado da América do Sul reabre a economia.

No México, o Presidente prepara-se esta quarta-feira para anunciar medidas de desconfinamento, quando o país tem mais de 36 mil casos e o Governo admite que possam ser mais.

O Chile já ultrapassou as 30 mil infeções, 70% das quais registadas na capital. Com a chegada do inverno no hemisfério sul, teme-se uma nova vaga de infeções que provoque o colapso no sistema de saúde.