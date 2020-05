Petição pede que vacina da BCG volte a integrar Plano Nacional de Vacinação

Os lares vão voltar a ter visitas já na próxima semana mas com regras e limites, voltou esta terça-feira a dizer a Diretora-Geral da Saúde. Já os enfermeiros voltam agora a ser autorizados a tirar férias, após o esforço inicial contra a pandemia.

Sobre a vacina da BCG que deixou de fazer parte do Plano Nacional de Vacinação - a não ser para casos de risco - mas que tem sido apontada como uma possível arma contra a covid-19, a Diretora-Geral da Saúde diz que as evidências científicas ainda são muito ténues.

Foi a resposta de Graça Freitas a centenas de pais que têm pedido a vacina para os filhos com menos de seis anos que não cumprem os requisitos.

Há também uma petição a circular, que conta já com mais de 13 mil assinaturas, a exigir à Direção-Geral da Saúde que todas as crianças sejam novamente vacinadas, como acontecia até 2015. Segundo o texto que acompanha o manifesto, além de induzir a produção de anticorpos contra o bacilo da tuberculose, a vacina reforça ainda o sistema imunitário no combate a outros agentes invasores.