Campeonato italiano deverá ser retomado a partir de 13 de junho

O campeonato italiano de futebol, que está suspenso desde março devido à pandemia de Covid-19, deverá ser retomado a partir de 13 de junho, anunciou esta quarta-feira a Liga de clubes transalpina, em comunicado.

"No que diz respeito à retoma da atividade desportiva, foi indicado o dia 13 de junho para o regresso do campeonato, respeitando as medidas do governo e os protocolos médicos para proteção dos jogadores e de todos os profissionais", refere o organismo, após uma assembleia-geral em que estiveram reunidos os 20 clubes que disputam o principal escalão.

A Série A foi interrompida em 9 de março, quando estavam decorridas 26 jornadas.



Basta um jogador testar positivo ao coronavírus para campeonato parar

O protocolo para o regresso do campeonato italiano é minucioso e o Governo deixa claro que se alguma coisa correr mal, não tem problemas em dar passos atrás.

Para já as equipas regressaram aos treinos, mas de forma individual para todos os jogadores. Os coletivos arrancam na próxima segunda-feira.

Antes do recomeço do campeonato, os jogadores podem ter de voltar a ficar em isolamento. Vão ser todos testados para a Covid-19 e se algum der positivo, para tudo outra vez.

Sandra Zampa, a ministra da Saúde, garantiu a uma rádio italiana que se isso acontecer, a quarentena torna-se automática e obrigatória para toda a equipa.