Mais 12 mortes por Covid-19 em Portugal

Portugal regista esta quarta-feira um total de 1.175 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 12 do que na terça feira, e 28.132 infetados (mais 219), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Em comparação com os dados de terça-feira, em que se registavam 1.163 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus - 28.132 - os dados da DGS revelam que há mais 219 casos do que na segunda-feira (27.679 ), representando uma subida de 0,7%.

Foi registado um ligeiro aumento do número de casos e vítimas mortais relativamente ao dia anterior. Foram ainda dados como recuperados 3.182 pacientes, um aumento de 169 face a terça-feira.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (667), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (257), do Centro (221), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

PSD não vai realizar nenhuma festa de Verão

O líder do PSD, Rui Rio, fez esta quarta-feira uma publicação no Twitter para informar que o partido decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão -as festas do Chão da Lagoa, na Madeira, e do Pontal, no Algarve.

De acordo com Riu Rio, esta decisão segue "as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos".

Na mesma publicação, o líder do PSD afirmou que "só com disciplina e unidade" é possível "vencer" o novo coronavírus.

Momento único na procissão das velas sem peregrinos

Fátima sem peregrinos: "Estou cá há 70 anos e nunca imaginei uma coisa assim"

