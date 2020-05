Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa visitam hoje a Autoeuropa, em Palmela. A fábrica da Volkswagen retomou parte da atividade a 27 de abril, depois de ter estado durante um mês com os trabalhos suspensos devido à pandemia de covid-19.

O recurso ao lay-off pela empresa, a 20 de abril, representou uma quebra de produção de cerca de 900 automóveis por dia.

A vista desta quarta-feira do Presidente da República e do primeiro-ministro está prevista para as 12h00.