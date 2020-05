Número de mortes por Covid-19 volta a aumentar nas últimas 24 horas em Espanha

Espanha registou 184 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento em relação às 176 de terça-feira, mas um número abaixo dos 200 pelo quinto dia consecutivo.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, até agora, o país contabilizou um total de 27.104 óbitos desde que a doença foi declarada.

O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira uma resolução por via eletrónica que vai manter encerradas as fronteiras terrestres com Espanha.

A medida entra em vigor amanhã e deverá prolongar-se até que as autoridades de saúde considerem segura a reabertura. A indicação da manutenção do controlo de fronteiras já tinha sido dada anteriormente pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Portugal vai assim manter os nove postos de controlo fronteiriço terrestres de norte a sul.

No âmbito do controlo das fronteiras, estão impedidas as deslocações turísticas e de lazer entre os dois países, sendo apenas permitida circulação de transportes de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.

Restrições começam a ser levantadas por toda a Europa