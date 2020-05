Portugal é o quinto país da OCDE com mais capacidade de testagem à covid-19. Dados divulgados no final de abril colocavam o país abaixo da média, mas o método de contagem foi alterado e agora Portugal surge no topo da lista.

Só entre os dias 1 e 10 de maio foram feitos mais testes do que em todo o mês de março. Em média, realizaram-se mais de 13 mil por dia.

Na lista da OCDE surge em primeiro lugar a Islândia, seguida do Luxemburgo, da Lituânia e de Israel.

O México está na última posição.