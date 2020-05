Califórnia reabre praias

O Governo norte-americano continua a apelar à população para ficar em casa, no entanto, já aliviou algumas medidas impostas para o combate à pandemia.

É permitido correr e passear na areia, nadar e praticar surf, no entanto, ainda não são permitidos desportos de grupo, como volei ou futebol. É ainda obrigatório o uso de máscara social e distânciamento social.

As medidas vão ser reavaliadas tendo em conta o crescimento dos números no estado, que é um dos mais afetados do país, somando mais de 72 mil infetados.