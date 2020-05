China diagnostica três novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, três novos casos de contágio local pelo novo coronavírus, no nordeste do país, informaram as autoridades do país asiático.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, dois casos foram registados na província de Liaoning e o outro na província de Jilin, onde na semana passada foram detetados cerca de 30 casos.

O nordeste da China faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte.Nas últimas semanas foi registado na região um aumento repentino de casos da covid-19, devido à chegada de chineses infetados com a doença vindos da Rússia, segundo as autoridades.

A Comissão indicou que, até às 23:59 de quarta-feira (16:59 em Lisboa), seis pacientes receberam alta, fixando o número de infetados ativos em 101, entre os quais nove estão em estado grave.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 296 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.