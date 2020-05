Costa e Centeno discutiram Orçamento Suplementar a apresentar em junho

O primeiro-ministro e o ministro das Finanças estiveram na quarta-feira definir o calendário para a apresentação do Orçamento Suplementar em junho, no parlamento, diploma que se destina a cobrir os efeitos económicos e financeiros da covid-19.

A questão do Orçamento Suplementar consta do comunicado esta noite divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro na sequência da reunião entre António Costa e Mário Centeno, em São Bento, que teve como tema central a questão da transferência de 850 milhões de euros do Estado para o Novo Banco, tendo em vista recapitalizar esta instituição bancária.

Além da questão do Novo Banco, refere-se na mesma nota que António Costa e Mário Centeno tiveram "uma reunião de trabalho no quadro da preparação da próxima reunião do Eurogrupo, que terá lugar sexta-feira, e da definição do calendário de elaboração do Orçamento Suplementar que o Governo apresentará à Assembleia da República durante o mês de junho".

António Costa já tinha assumido o objetivo de entregar uma proposta de Orçamento Suplementar na Assembleia da República até ao final da presente sessão legislativa, em julho.

Nesse Orçamento Suplementar para 2020, o Governo terá de fazer face a um previsível drástico aumento da despesa e, em simultâneo, a uma significativa quebra das receitas do Estado na sequência da paragem económica causada pela pandemia de covid-19 a partir do segundo trimestre do corrente ano.