Covid-19: Agência Europeia do Medicamento descarta hipótese de vacina em setembro

A Agência Europeia do Medicamento admite que poderá haver uma vacina contra a Covid-19 daqui a um ano.

O organismo lembra que, no caso do novo coronavírus, as pesquisas estão a ser feitas do zero e não é possível saltar a terceira fase dos testes, de modo a encurtar o processo, já que é nesta etapa que se garante que a vacina é segura e eficaz.

Antes disso, talvez já este verão, poderão existir tratamentos aprovados. A agência está a trabalhar em mais de 100 terapêuticas diferentes para o novo coronavírus.

As novidades da Agência Europeia do Medicamento surgem um dia depois do alerta da Organização Mundial de Saúde que admitiu a hipótese do novo coronavírus nunca chegar a ser erradicado.