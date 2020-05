Jantava com um manequim?

Um restaurante com três estrelas Michelin, situado perto de Washington, nos Estados Unidos, planeia abrir o espaço no dia 29 de maio e com novas regras e medidas.

Tal como nos outros restaurantes do país, o Inn at Little Washington, que também alberga uma pousada, quer continuar a fornecer aos clientes uma experiência gastronómica completa. Uma vez que vão ocupar 50% da sala com clientes, pensaram numa solução para que fosse cumprido o distanciamento social: usar manequins.

"Sempre gostei de manequins, nunca reclamam de nada e podemos divertir-nos enquanto os vestimos", contou o proprietário do espaço, Patrick O'Connell em comunicado.

De acordo com a CNN, os manequins vão ser vestidos com roupas dos anos 40 e colocados nas mesas, entre os clientes, para que seja possível cumprir a regra do distanciamento social.

O proprietário do restaurante espera que os clientes apreciem a ideia e que consigam soltar algumas gargalhadas.